المسابقات تقرّر خسارة العروبة مباراته مع الشعلة في دوري "يلو"

قرّرت لجنة المسابقات برابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين خسارة فريق نادي العروبة لمباراته ضد نادي الشعلة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل صفر دون المنع من إكمال ما تبقّى من المسابقة، واعتماد تلك النتيجة في جدول الترتيب.
ويأتي القرار على خلفية إلغاء مباراة الفريقين التي كانت مقررة يوم الاثنين الماضي في الجولة الأولى من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022/ 2023؛ نظرًا لعدم اكتمال عدد اللاعبين المسجلين من فريق نادي العروبة في تلك المباراة.
وقد حُرِم فريق العروبة من خوض مباراته أمام الشعلة في افتتاح دوري "يلو"؛ بسبب امتلاكه 11 لاعبًا فقط مسموحًا لهم بالمشاركة، حسبما ذكرت تقارير إعلامية؛ حيث تشترط اللوائح وجود 16 لاعبًا على الأقل في قائمة أي فريق، وهو ما عجز العروبة عن الوفاء به.
وسعت إدارة النادي لاستخراج شهادة الكفاءة المالية، من أجل تسجيل بقية اللاعبين، حتى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق المباراة، دون جدوى، رغم مغادرة بعثة الفريق إلى الخرج، مسرح المباراة، بعشرين لاعبًا، بينهم 9 غير مسجلين في القائمة، على أمل حل معضلة الكفاءة قبل اللقاء.
وأشارت اللجنة إلى أن قرارها نهائي وملزم وغير قابل للاستئناف طبقًا للمادة "6" من التنظيمات.