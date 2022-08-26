المسابقات تقرّر خسارة العروبة مباراته مع الشعلة في دوري "يلو"

وسعت إدارة النادي لاستخراج شهادة الكفاءة المالية، من أجل تسجيل بقية اللاعبين، حتى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق المباراة، دون جدوى، رغم مغادرة بعثة الفريق إلى الخرج، مسرح المباراة، بعشرين لاعبًا، بينهم 9 غير مسجلين في القائمة، على أمل حل معضلة الكفاءة قبل اللقاء.