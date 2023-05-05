الأهلي يتوج بكأس وزارة الرياضة لكرة السلة

توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، فريق الأهلي بلقب كأس وزارة الرياضة لكرة السلة بعد فوزه اليوم، على نظيره الهلال 67 -59 في اللقاء الذي أقيم على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف.