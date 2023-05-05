الأهلي يتوج بكأس وزارة الرياضة لكرة السلة

توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، فريق الأهلي بلقب كأس وزارة الرياضة لكرة السلة بعد فوزه اليوم، على نظيره الهلال 67 -59 في اللقاء الذي أقيم على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف.
وشهدت الفترة الأولى تقدم الهلال 16-12، وأنهى الفترة الثانية كذلك لصالحه 30-27، الفترة الثالثة شهدت أفضلية للأهلي والذي تقدم بفارق 10 نقاط 54-44، وواصل أفضليته في الفترة الرابعة لينهي اللقاء لصالحه بفارق 8 نقاط .
وأشاد طاشكندي بمستوى الفريقين الفني في المباراة، مؤكداً التطور الكبير لكرة السلة السعودية، وهنأ نادي الأهلي بتحقيق بطولة كأس وزارة الرياضة، ونادي الهلال لتحقيقه المركز الثاني، متمنياً لجميع الأندية التوفيق في المشاركات القادمة.