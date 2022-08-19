إدارة الطائي تعيّن اليعقوب مديرًا تنفيذيًّا لكرة القدم.. والعامر مديرًا للفريق الأول

أصدرت إدارة نادي الطائي، اليوم الجمعة، قرارًا يقضي بتكليف سليمان بن عبد العزيز اليعقوب مديرًا تنفيذيًّا لكرة القدم بالنادي، وتكليف عبد الإله بن صالح العامر مديرًا للفريق الأول، متمنين لهما التوفيق والنجاح في مهمتهما الجديدة.
يذكر أن اليعقوب أحد الكفاءات الإدارية التي سبق لها العمل في إدارات كرة القدم للنادي: 2017 إداريًّا للفريق الأولمبي، 2018 إداريًّا لفريق الشباب، و2019 إداريًّا للفريق الأول 2019، حاصل على بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية. أما عبدالإله العامر فقد مثل فرق الطائي المختلفة لكرة القدم، ناشئين شباب فريق أول، وحاصل على بكالوريوس الحاسب الآلي.