رونالدو يدشن أول أهدافه مع النصر

دون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول أهدافه مع ناديه الجديد النصر حينما قاده إلى التعادل الإيجابي في الرمق الأخير من مباراة الفتح، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.