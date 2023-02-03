رونالدو يدشن أول أهدافه مع النصر

دون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول أهدافه مع ناديه الجديد النصر حينما قاده إلى التعادل الإيجابي في الرمق الأخير من مباراة الفتح، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأحرز كريستيانو رونالدو هدفه الأول بقميص النصر مجنّبًا فريقه الخسارة على يد مستضيفه الفتح، بعد تدوينه هدف التعديل 2 - 2 من علامة الجزاء في آخر أنفاس المواجهة.
وبتسجيله أول هدف له في الدوري السعودي فتح كريستيانو رونالدو صفحة جديدة باسمه في تاريخ كرة القدم، بتدوينه أهدافًا مع جميع الأندية التي مثّلها، والتي تجاوزت الـ700 هدف.
واحتاج النجم البرتغالي إلى 270 دقيقة من اللعب، و9 تسديدات كي يفتتح سجله التهديفي مع النصر؛ منها 180 دقيقة في دوري المحترفين سدد خلالها 7 تسديدات.
ويعتبر هدف اليوم هو ثالث أسرع مرة يسجل فيها رونالدو مع الأندية التي مثلها سابقًا، بعد 35 دقيقة مع ريـال مدريد، و205 دقائق مع سبورتينغ لشبونة.
يشار إلى أن أهداف كريستيانو مع الأندية التي مثلها تجاوزت 700 هدف توزعت على النحو التالي:
سبورتينغ لشبونة 5.
مانشستر يونايتد "الفترة الأولى": 118.
ريال مدريد: 450.
يوفنتوس: 101.
مانشستر يونايتد "الفترة الثانية": 26.
وانضم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي والفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، والذي يعتبر الهداف التاريخي لكرة القدم على صعيد الأندية والمنتخبات؛ إلى النصر في نهاية ديسمبر الماضي بعقد يمتدّ حتى 2025.