في مدينة الرباط .. الهلال يجري أولى حصصه التدريبية تأهبًا لـ"كأس العالم"

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الثلاثاء في مدينة الرباط بالمغرب مرانه الأول؛ استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
واشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.
وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس النادي فهد بن نافل، والسفير "عبد الله الغريري".
ويلعب الهلال السعودي للمرة الثالثة في تاريخه في كأس العالم للأندية FIFA التي تُقام في المغرب.
وستكون مباراة الهلال الأولى أمام نظيره الوداد المغربي على ملعب مولاي عبد الله عند الساعة 5:30 مساء السبت المقبل.
ويلتقي الفائز من مباراة الهلال ونظيره الوداد المغربي مع نظيره فلامنجو البرازيلي في دور قبل النهائي عند العاشرة من مساء يوم 7 فبراير.