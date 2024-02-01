"الشباب" يستهدف التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري

وسبق لروي فيتوريا البالغ من العمر 53 عامًا، والذي تولى تدريب المنتخب السعودي في 2022، خوض تجربة بالدوري السعودي مع نادي النصر في الفترة من يناير 2019، وحتى ديسمبر 2020.