"الشباب" يستهدف التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري

يقترب مسؤولو نادي الشباب من التعاقد مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، ليتولى القيادة الفنية للفريق بالفترة المقبلة.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن "الشباب" يستهدف التعاقد مع فيتوريا، والذي يواجه خطر الإقالة من تدريب المنتخب المصري بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وتبحث إدارة نادي الشباب عن مدرب جديد لتولي القيادة الفنية للفريق بدلًا من الكرواتي إيغور بيسكان لسوء نتائج الفريق هذا الموسم.
وسبق لروي فيتوريا البالغ من العمر 53 عامًا، والذي تولى تدريب المنتخب السعودي في 2022، خوض تجربة بالدوري السعودي مع نادي النصر في الفترة من يناير 2019، وحتى ديسمبر 2020.
ويحتل "الشباب" المركز الـ 11 في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة وبفارق 35 نقطة عن الهلال المتصدر.