‬المقدمة من نيوم .. منافسات مثيرة في اليوم الثاني من بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس

استكملت الأربعاء، منافسات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس المقدمة من نيوم، والتي تنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للتنس وتستمر حتى 2 ديسمبر 2023م، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وشهدت مباريات المجموعة "الخضراء" نجاح الفرنسي آرثر فيلس من مواصلة الانتصارات، وذلك بتفوقه على الإيطالي فلافيو كوبولي بثلاث مجموعات دون مقابل، فيما استطاع السويسري دومينيك ستريكر تسجيل الفوز الأول له في البطولة، بعد تغلبه على الإيطالي لوكا ناردي بثلاث مجموعات دون رد.
واستطاع الصربي حمد مديدوفيتش تصدر المجموعة "الحمراء" إثر انتصاره على الفرنسي لوكا فان آش بواقع ثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، فيما حقق الأردني عبدالله شلباية فوزه الأول في بطولة الجيل القادم، بعد تفوقه على الأمريكي أليكس ميكيلسن بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.
وتُقام اليوم الخميس، الجولة الثالثة من الدور التمهيدي، والتي تشهد أربعة لقاءات، إذ يواجه الفرنسي آرثر فيلس نظيره السويسري دومينيك ستريكر، فيما يواجه الإيطالي فلافيو كوبولي مواطنه لوكا ناردي، ضمن مباريات المجموعة "الخضراء"، فيما يلعب الصربي حمد مديدوفيتش ضد الأردني عبد الله شلباية، ضمن مواجهات المجموعة "الحمراء" على أن ينازل الفرنسي لوكا فان آش الأمريكي أليكس ميكيلسن.