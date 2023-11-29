‬المقدمة من نيوم .. منافسات مثيرة في اليوم الثاني من بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس

وتُقام اليوم الخميس، الجولة الثالثة من الدور التمهيدي، والتي تشهد أربعة لقاءات، إذ يواجه الفرنسي آرثر فيلس نظيره السويسري دومينيك ستريكر، فيما يواجه الإيطالي فلافيو كوبولي مواطنه لوكا ناردي، ضمن مباريات المجموعة "الخضراء"، فيما يلعب الصربي حمد مديدوفيتش ضد الأردني عبد الله شلباية، ضمن مواجهات المجموعة "الحمراء" على أن ينازل الفرنسي لوكا فان آش الأمريكي أليكس ميكيلسن.