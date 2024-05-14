قبل أزمة الهلال والنصر.. قصص لا تُنسى مع الممر الشرفي في الملاعب السعودية

أصبح الممر الشرفي واحدًا من أبرز الظواهر التي عرفتها الملاعب حول العالم في السنوات الأخيرة، على الرغم من الأزمات التي ارتبطت بها، وأدت في بعض الأحيان إلى ردود أفعال حية.
وتعتمد فكرة الممر الشرفي على وقوف لاعبي الفريق الذين يواجهون البطل المتوج في صفين، يمر بينهما اللاعبون الفائزون، ويتلقون تحية منافسهم أثناء دخولهم أرض الملعب، وهو تصرف يعتقد البعض أنه تعبير عن الاحترام، وإقرار بتميز البطل، وحقه في التكريم، في حين يرى آخرون أنه بمنزلة إذلال للفريق الخاسر، وجرح لمشاعر جمهوره.
ومؤخرًا عادت أزمات الممر الشرفي إلى الواجهة بعد اقتراح أثار غضب جماهير نادي النصر، يقتضي بتنظيم ممر شرفي من قِبل لاعبي العالمي لزملائهم من لاعبي الهلال في مباراة الديربي التي تجمع الفريقين على ملعب الأول بارك في قمة الجولة الـ32؛ بمناسبة حسم الهلال لقب دوري روشن السعودي للمرة التاسعة عشرة في تاريخه.
ونقلت تقارير صحفية أن إدارة النصر ولاعبيه رفضوا الوقوف للممر الشرفي للاعبي الهلال الفائز بلقب دوري روشن، في حين علق رئيس نادي الهلال فهد بن نافل قائلاً: "هذا قرار النصر، وليس لنا أي دخل. هذا قرارهم".
وفي السياق، فإن أزمة لقاء الهلال والنصر لم تكن الأولى التي حضر فيها مشهد الممر الشرفي في السعودية؛ إذ سبقها العديد من المشاهد التي لا تُنسى، أبرزها الممر الشرفي الذي حظى به الأهلي في مباراته مع فريق الرائد بعد حسمه لقب دوري موسم 2015-2016. وحينها سحق النادي الأهلي مضيفه الرائد بخماسية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ25 بدوري عبداللطيف جميل.
وشهد عام 2021 لقطة عالمية فريدة من أرض السعودية، حدثت في مباراة الهلال والفيصلي في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين؛ فخلال المباراة التي جمعت الهلال بطل الدوري السعودي، وضيفه الفيصلي بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، أقدم كلا الفريقين على عمل ممر شرفي للآخر لتهنئته على اللقب الذي تُوج به هذا الموسم.
وكان الهلال قد حسم لقب الدوري السعودي بعد أن حقق الفوز على فريق التعاون بهدف دون رد، بينما اقتنص الفيصلي لقب كأس خادم الحرمين الشريفين قبل أيام بفوزه القاتل على التعاون أيضًا بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية.
وفي عام 2021، وفي لفتة رائعة، أقام لاعبو منتخب السعودية ممرًّا شرفيًّا للاعبي الجزائر أثناء حصولهم على ميداليات المركز الثاني ببطولة كأس العرب للشباب، التي أقيمت في مصر.
وعمت حالة من الحزن الشديد بين لاعبي الجزائر عقب خسارة اللقاء النهائي على يد السعودية بنتيجة 1-2 على ملعب الدفاع الجوي، فيما حاول لاعبو الأخضر السعودي مواساة الجزائر بطريقة خاصة بإقامة ممر شرفي أثناء تسلُّمهم ميداليات المركز الثاني.
وفي عام 2022 نظم لاعبو منتخب الشباب السعودي ممرًّا شرفيًّا لمنتخب مصر للشباب وصيف البطولة بعد فوز السعودية بكأس العرب بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3، التي أقيمت بالسعودية، بعد انتهاء الوقتَين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وحينها تقدم المنتخب السعودي في الدقيقة الـ45 من عمر المباراة عن طريق عبدالعزيز العليوة، وتعادل صلاح الباشا لشباب الفراعنة في الدقيقة الـ50.
وبعيدًا عن التكريم، فقد شهد عام 2020 واقعة لا تُنسى حينما قرر نادي الشباب معاقبة ثنائي الفريق عبدالمجيد الصليهم وعبدالله العويشير بسبب تجاهلهما الوقوف في ممر شرفي لفريق الهلال المتوج بلقب الدوري السعودي؛ وهو ما أثار جدلاً كبيرًا.
وكان لاعبو الشباب قد اصطفوا لتكريم "الزعيم" قبل مباراة الفريقين في الجولة الختامية لدوري المحترفين؛ وذلك بعدما دخل اللقاء بعد ضمانه التتويج باللقب الـ16 في تاريخه، في حين غاب الصليهم والعويشير عن الممر الشرفي؛ لانتقال الأول إلى النصر مع بداية الموسم التالي، بينما كان يقضي الأخير إعارة من "العالمي" إلى الشباب نفسه؛ إذ كان النصر المنافس الدائم للهلال على مدار الموسم، لكن الأخير حسم الصراع لصالحه في النهاية بفارق 8 نقاط.
وبعيدًا عن تكريم الفرق الرياضية، فقد شهد عام 2020 واقعة إنسانية مميزة بعدما عادت منافسات دوري المحترفين السعودي من جديد بعد فترة توقُّف طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا. وحينها شهدت مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تكريمًا للأطباء وقوات الأمن من خلال تدشين ممر شرفي لهم قبل انطلاق المباريات تقديرًا لمجهودهم الكبير تجاه جائحة كورونا؛ إذ تم إقامة الممر الشرفي في 5 لقاءات، وذلك بدخول لاعبي الفريقين إلى أرض الملعب أولاً مع حكام اللقاءات قبل الاصطفاف لعمل الممر الشرفي للأطباء وقوات الأمن.
ودخل عدد من أفراد الأطقم الطبية وقوات الأمن إلى الملعب وسط تحيتهم من جانب اللاعبين وطاقم الحكام، وبعد اصطفاف الأطباء والأمن داخل الملاعب توجه لاعبو وحكام المباريات للوقوف خلفهم تحية للسلام الملكي السعودي.
وجاء البروتوكول الجديد بطلب من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودية، تقديرًا للجهود المبذولة من جانب الأطباء والأمن في السعودية في جائحة فيروس كورونا.
وفي الإطار نفسه، شهدت المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021 / 2022م، التي جمعت بين الهلال والفيحاء، إقامة ممر شرفي للطلاب والطالبات الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2022".
وأقام لاعبو الفريقين ممرًّا شرفيًّا لأبطال جوائز آيسف 2022، وذلك قبل انطلاق المباراة النهائية للبطولة، التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وجاء هذا الممر كنوع من التكريم لأبطال جوائز آيسف 2022 بعد أن نجحوا في حصد أكثر من 22 جائزة للمملكة، إضافة إلى جائزة أفضل مشروع وباحث شاب للطالب عبدالله الغامدي في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2022؛ إذ حصل الفريق السعودي للعلوم والهندسة على 16 جائزة عالمية كبرى، إضافة إلى 6 جوائز عالمية خاصة، وذلك في مجالات الطاقة والكيمياء والعلوم الاجتماعية والسلوك وعلوم النبات وعلوم المواد والهندسة البيئية والتقنيات الهندسية والعلوم الطبية الانتقالية.