قبل أزمة الهلال والنصر.. قصص لا تُنسى مع الممر الشرفي في الملاعب السعودية

وكان لاعبو الشباب قد اصطفوا لتكريم "الزعيم" قبل مباراة الفريقين في الجولة الختامية لدوري المحترفين؛ وذلك بعدما دخل اللقاء بعد ضمانه التتويج باللقب الـ16 في تاريخه، في حين غاب الصليهم والعويشير عن الممر الشرفي؛ لانتقال الأول إلى النصر مع بداية الموسم التالي، بينما كان يقضي الأخير إعارة من "العالمي" إلى الشباب نفسه؛ إذ كان النصر المنافس الدائم للهلال على مدار الموسم، لكن الأخير حسم الصراع لصالحه في النهاية بفارق 8 نقاط.