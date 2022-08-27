في ختام الجولة الأولى.. النصر يدشن دوري روشن بانتصار ثمين على الوحدة

وسط حضور جماهيري كبير، دشَّن الفريق الكروي الأول بنادي النصر موسمه الرياضي الجديد 2022-2023 بانتصار ثمين أمام ضيفه الوحدة (العائد لدوري المحترفين) بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك بالرياض" في ختام منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.
الشوط الأولى انتهى بتقدم النصر بهدف دون مقابل، جاء عند الدقيقة الثالثة برأسية "أبو بكر"، حينما كسب الأخير التحامه مع مدافع الوحدة "بوتيا" واضعًا الكرة على يمين الحارس منير محمدي.
وعند الدقيقة الـ35 أضاع لاعب النصر أيمن يحيى فرصة تعزيز النتيجة لفريقه حينما أرسل كرة أرضية زاحفة، حوَّلها الحارس محمدي ببراعة إلى ركلة زاوية لم يستفد منها النصر.
وأضاع جيرسون رودريغيز كرة سهلة داخل الصندوق النصراوي، كانت كافية لتعديل النتيجة للوحدة عند الدقيقة الـ40.
وفي الشوط الثاني كاد "إنسيلمو" يحرز هدف الوحدة الأول عند الدقيقة الـ47، لكن كرته وصلت بين أحضان حارس النصر دافيد أوسبينا، وكان الأخير في الموعد لالتقاط الكرة.
وعند الدقيقة الـ60 دفع المدير الفني للنصر "جارسيا" باللاعب عبدالرحمن غريب في ظهوره الأول بدلاً من أيمن يحيى بغية زيادة غلة الأهداف، لكن دون جدوى.
وبتلك النتيجة حقق النصر أول ثلاث نقاط له، وعاد الوحدة إلى مكة خالي الوفاض.