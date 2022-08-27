في ختام الجولة الأولى.. النصر يدشن دوري روشن بانتصار ثمين على الوحدة

وسط حضور جماهيري كبير، دشَّن الفريق الكروي الأول بنادي النصر موسمه الرياضي الجديد 2022-2023 بانتصار ثمين أمام ضيفه الوحدة (العائد لدوري المحترفين) بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك بالرياض" في ختام منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.