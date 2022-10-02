الشباب بالعلامة الكاملة يحافظ على صدارته بفوزه على الفيحاء

حافظ فريق الشباب الأول لكرة القدم، على صدارته إثر تغلبه خارج قواعده على مضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وضع النيجيري أنتوني نواكايمي الفيحاء أولاً بالمقدمة بعدما ترجم ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم فيصل البلوي لمصلحة فريقه إلى هدف الأسبقية عند الدقيقة 36.
ومطلع الشوط الثاني نجح الدولي البولندي غرزيغورز كريتشوفياك من تعديل النتيجة للشباب بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عجز الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش من التصدي لها بالدقيقة 55.
وعاد ذات اللاعب ليسجل هدف التقدم للشباب بطريقة كربونية عن هدفه الأول وأيضاً من قذيفة صاروخية من خارج منطقة العمليات لكن هذه المرة اكتفى حارس الفيحاء بمراقبته وهي تعانق الشباك عند الدقيقة 71.
بهذه النتيجة حافظ الشباب على صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة 15 نقطة بينما توقف العداد النقطي لفريق الفيحاء عند نقطتين وضعته بالمركز الرابع عشر.