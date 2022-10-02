الشباب بالعلامة الكاملة يحافظ على صدارته بفوزه على الفيحاء

حافظ فريق الشباب الأول لكرة القدم، على صدارته إثر تغلبه خارج قواعده على مضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.