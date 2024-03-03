اليوم.. انطلاق معسكر المنتخب البنجلاديشي لكرة القدم في الطائف

يدخل المنتخب البنجلاديشي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، معسكراً مغلقاً لمدة أسبوعين في الطائف، استعداداً لتصفيات كأس العالم المقبل.
ومن المقرر أن يغادر منتخب بنجلاديش إلى الكويت في 17 مارس الجاري لخوض مباراته خارج أرضه ضد فلسطين في 21 مارس على استاد جابر الأحمد الدولي في مدينة الكويت، ومن ثم ستتجدّد المواجهة بين المنتخبين في 26 من الشهر نفسه في دكا.
وفي وقتٍ سابقٍ، خاضت بنجلاديش مباراتين في تصفيات كأس العالم أمام أستراليا ولبنان، حيث تعرّضت لهزيمة بنتيجة 0 / 7 أمام أستراليا في 16 نوفمبر الماضي، وتعادلت 1 / 1 مع لبنان في 21 نوفمبر.