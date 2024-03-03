اليوم.. انطلاق معسكر المنتخب البنجلاديشي لكرة القدم في الطائف

ومن المقرر أن يغادر منتخب بنجلاديش إلى الكويت في 17 مارس الجاري لخوض مباراته خارج أرضه ضد فلسطين في 21 مارس على استاد جابر الأحمد الدولي في مدينة الكويت، ومن ثم ستتجدّد المواجهة بين المنتخبين في 26 من الشهر نفسه في دكا.