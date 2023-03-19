على مدار 3 أيام.. اللجنة الفنية تنظم ورشة عمل بناء مناهج الدورات التدريبية

نظمت اللجنة الفنية ممثلة في قسم التعليم ورشة عمل بناء مناهج الدورات التدريبية لمدربي حراس المرمى المستوى التمهيدي المحلي والمستويين الآسيوي B و A.
وأقيمت الورشة على مدار 3 أيام، بمشاركة أرينست جوزيف المحاضر الأوروبي، وناصر لارجيت المدير الفني للاتحاد السعودي، ويحيى الشريف مدير التعليم في الاتحاد، وسامية الساسي مساعدة المدير الفني، وجاسم الحربي وحمد اليامي محاضرا الاتحاد الآسيوي، وعلاء رواص وتركي السلطان وفريد عسيري وسليمان العيسى المحاضرون بالاتحاد السعودي، وبرونو فالاتكوني مدرب الحراس لمنتخبات الفئات السنية، وديفيد بارياك مدرب اللياقة البدنية لمنتخبات الفئات السنية، كما شارك عن طريق الاتصال المرئي خوسيه كاربيو مدير القسم الفني لخدمات تطوير كرة القدم بالاتحاد الآسيوي.
وساهم المشاركون في ورشة العمل بتقديم تصور لمنهج الاتحاد السعودي لكرة القدم لدورات حراس المرمى، حيث اتفق الحضور على الهيكلة والموضوعات التي تقدم في الدورات وطرق التقييم للدارسين ومعايير القبول للدارسين والمحاضرين ومساعدي المحاضرين.