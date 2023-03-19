على مدار 3 أيام.. اللجنة الفنية تنظم ورشة عمل بناء مناهج الدورات التدريبية

وأقيمت الورشة على مدار 3 أيام، بمشاركة أرينست جوزيف المحاضر الأوروبي، وناصر لارجيت المدير الفني للاتحاد السعودي، ويحيى الشريف مدير التعليم في الاتحاد، وسامية الساسي مساعدة المدير الفني، وجاسم الحربي وحمد اليامي محاضرا الاتحاد الآسيوي، وعلاء رواص وتركي السلطان وفريد عسيري وسليمان العيسى المحاضرون بالاتحاد السعودي، وبرونو فالاتكوني مدرب الحراس لمنتخبات الفئات السنية، وديفيد بارياك مدرب اللياقة البدنية لمنتخبات الفئات السنية، كما شارك عن طريق الاتصال المرئي خوسيه كاربيو مدير القسم الفني لخدمات تطوير كرة القدم بالاتحاد الآسيوي.