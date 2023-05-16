أبرز أرقام مواجهات "الهلال" و"الاتحاد" قبل كلاسيكو الجولة الـ27 من الدوري.. تعرف عليها

استعرض الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم عبر "تويتر" أبرز الأرقام في تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في الدوري السعودي.
ويستعد "الهلال" لمواجهة "الاتحاد" في الكلاسيكو المنتظر مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري السعودي في تمام الـ9.30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وكشف حساب الدوري عن تفوّق "الهلال" على "الاتحاد" بـ14 انتصارًا، مقابل 9 خسائر، وتعادلا في 9 مباريات.
وأضاف أن الثنائي البرازيلي تياغو نيفيز وكارلوس إدواردو، هما هدافا مواجهات الفريقين بـ7 أهداف لكل منهما، فيما يتصدّر سالم الدوسري قائمة صُناع الأهداف بـ5 أهداف.
ويعد الاتحاد ثاني أكثر الفرق هذا الموسم حفاظًا على نقاطه بعد التقدم بالنتيجة (أضاع نقطتين فقط)، بينما خسر الهلال 13 نقطة بعد التقدم.
وفاز الاتحاد هذا الموسم في 19 مباراة، وتعادل في 5، وخسر مباراتين، في حين فاز الهلال في 14 لقاءً وتعادل في 7، وخسر في 4 مباريات.
ويحتلّ "الاتحاد" صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 62 نقطة، حيث له 52 نقطة، وعليه 11 نقطة، بينما يأتي "الهلال" بالمركز الرابع ويمتلك 49 نقطة، له 45 نقطة، وعليه 23 نقطة.