الهلال ينهي تحضيراته للاتفاق.. والإصابة تغيب "الثلاثي"

بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، تلاها تطبيقات فنية وتكتيكية، شرح خلالها المدير الفني الأرجنتيني " دياز" عدداً من الجمل التكتيكية على جزء من مساحة الملعب.