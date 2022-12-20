الهلال ينهي تحضيراته للاتفاق.. والإصابة تغيب "الثلاثي"

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم تحضيراته، استعداداً لمواجهة الاتفاق ضمن دور ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، تلاها تطبيقات فنية وتكتيكية، شرح خلالها المدير الفني الأرجنتيني " دياز" عدداً من الجمل التكتيكية على جزء من مساحة الملعب.
وحالت آلام العضلة الخلفية دون مشاركة الثنائي "موسى ماريغا وجانغ هيون سو" في الحصة التدريبية، مما يؤكد غيابهما عن مواجهة الغد.
فيما أجرى "ناصر الدوسري" تدريباً مخصصاً في صالة الإعداد البدني؛ نظير شعوره بآلام في مفصل القدم.