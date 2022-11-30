كأس العالم قطر2022 .. المغرب وكندا وإسبانيا واليابان ضمن منافسات الجولة الثالثة

تستكمل غدًا الخميس، مباريات الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم قطر 2022، بعدد من المواجهات القوية، حيث تُقام أربع مباريات على النحو الآتي:
تُقام المباراة الساعة الـ6 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أحمد بن علي ، ويقع المنتخبان بالمجموعة السادسة بجانب المغرب وكندا.
يحتل منتخب كرواتيا صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على كندا وتعادله سلبيًا أمام المغرب ، بينما يمتلك منتخب بلجيكا 3 نقاط، بعد فوزه على كندا وخسارته أمام المغرب.
تُقام المباراة الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الثمامة، وهما بالمجموعة السادسة إلى جانب منتخبى كرواتيا وبلجيكا.
يمتلك منتخب المغرب 4 نقاط بعد فوزه على منتخب بلجيكا، وتعادله سلبيًا أمام كرواتيا، في حين تدخل كندا المباراة دون أي رصيد نقطي بعد الهزيمة أمام كرواتيا، وبلجيكا.
تُقام المباراة في تمام الـ10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب البيت، ويقع المنتخبان بالمجموعة الخامسة إلى جانب منتخبي اليابان وإسبانيا.
تدخل ألمانيا المباراة ولديها نقطة واحدة بعد الخسارة أمام منتخب اليابان وتعادلها إيجابيًا أمام إسبانيا، بينما يمتلك منتخب كوستاريكا 3 نقاط، لفوزه على اليابان، وخسارته أمام إسبانيا.
تُقام المباراة الـ10 مساء على ملعب خليفة الدولي، ويقع كل منهما بالمجموعة الخامسة بجانب منتخبي ألمانيا وكوستاريكا.
يدخل منتخب اليابان المباراة ولديه 3 نقاط، بعد فوزه على منتخب ألمانيا، وهزيمته أمام كوستاريكا، في حين يتصدر منتخب إسبانيا صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، لفوزه على منتخب كوستاريكا، وتعادله إيجابيًا أمام ألمانيا.