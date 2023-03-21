تحضيرًا لكأس آسيا.. أخضر الناشئين يتعادل مع طاجيكستان

تعادل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم مع ضيفه منتخب طاجيكستان بنتيجة 2-2، وذلك في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن ختام المعسكر المقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.
وسجَّل هدفَي "الأخضر" اللاعبان طلال حاجي ونواف الجدعاني.
ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، سعد المطيري، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، رياض يامي، محمد هزازي، فرحة الشمراني، عمار اليهيبي، نواف الجدعاني، نواف البشري وطلال حاجي.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا تغلّب في مباراتَيه التجريبيتَين الأولى والثانية، اللتين جمعتاه بمنتخب الصين، بنتيجة 1-0، ضمن المعسكر الإعدادي المقام في الإمارات والمنطقة الشرقية.