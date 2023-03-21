تحضيرًا لكأس آسيا.. أخضر الناشئين يتعادل مع طاجيكستان

تعادل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم مع ضيفه منتخب طاجيكستان بنتيجة 2-2، وذلك في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن ختام المعسكر المقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.