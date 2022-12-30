التعادل السلبي يحسم مواجهة العدالة مع الوحدة

واصل فريق الوحدة مسلسل نزيف النقاط للجولة الثالثة على التوالي بسقوطه في فخّ التعادل السلبي مع ضيفه العدالة، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
يذكر أن مهاجم العدالة كريستوفر كان قد أحرز هدفًا قبل أن يتم إلغاؤه من قبل الحكم محمد أبو شقارة بعد العودة لتقنية الـVAR.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة إلى النقطة التاسعة وضعته بالمركز الثالث عشر، كما رفع العدالة رصيده إلى النقطة الخامسة أبقته بالمركز الرابع عشر.