التعادل السلبي يحسم مواجهة العدالة مع الوحدة

واصل فريق الوحدة مسلسل نزيف النقاط للجولة الثالثة على التوالي بسقوطه في فخّ التعادل السلبي مع ضيفه العدالة، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.