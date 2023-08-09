"الميموني"ّ يمثّل المملكة في سباق الخيّالة المتمرّنين بفرنسا

تحدّث سلطان الميمونيّ عن سبب اهتمامه برياضة سباقات الخيل، قائلًا: "التعلّق بالخيل يعتبر إرثًا متواصلًا في العائلة؛ فوالدي هو المدرّب المخضرم سالم الفرماويّ، وأعمامي كذلك مدرّبون وفرسان يشار لهم بالبنان، وقبلنا جميعًا جدّي صقر بن عياد الفرماويّ؛ لهذا السبب تعلّقت بالخيل وأحببت الركوب وامتطاء صهواتها منذ الصغر، ومن هذا الباب دخلت لعالم سباقات السرعة".