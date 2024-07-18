تصنيف "فيفا".. الصدارة أرجنتينية والأخضر يتراجع لـ 56 عالمياً

وتصدر منتخب اليابان تصنيف قارة آسيا بحلوله في المرتبة 18 عالمياً، وساعده في ذلك فوزه الرباعي على ألمانيا يليه المنتخب الإيراني الذي حل في المرتبة الـ20 وأستراليا في المركز 22 ثم كوريا الجنوبية في المركز 23 عالمياً، وتقدمت قطر إلى المركز 34 والعراق في المركز 55 والأردن في المركز 68 والإمارات في المركز 69 ثم عمان في 76.