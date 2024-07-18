تصنيف "فيفا".. الصدارة أرجنتينية والأخضر يتراجع لـ 56 عالمياً

حافظ المنتخب الأرجنتيني بطل العالم على موقعه في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر اليوم الخميس، فيما حل المنتخب السعودي في المرتبة الـ56 عالمياً.
ومع استمرار منتخب فرنسا في المركز الثاني شهدت قائمة المنتخبات العشرة الأولى بتصنيف "فيفا" تقدم المنتخب الإسباني 5 مراكز ليحتل المركز الثالث بعد نيله لقب كأس أمم اوروبا "يورو 2024"، وبقيت إنجلترا في المركز الرابع وتراجعت البرازيل للمركز الخامس وبلجيكا في المركز السادس وهولندا في المركز السابع.
وجاء منتخب البرتغال في المركز الثامن، ودخلت كولومبيا قائمة المنتخبات العشرة الأوائل لتحتل المركز التاسع، فيما تذيل القائمة منتخب إيطاليا في المركز العاشر.
ووفق روسيا اليوم حل المنتخب السعودي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم في المرتبة الـ56 عالمياً، بعد خسارتين متتاليتين في أيام "فيفا"، التي جرت منتصف الشهر الحالي حيث خسر من كوستاريكا 1-3 فيما أخفق أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة هدف دون مقابل.
وتصدر منتخب اليابان تصنيف قارة آسيا بحلوله في المرتبة 18 عالمياً، وساعده في ذلك فوزه الرباعي على ألمانيا يليه المنتخب الإيراني الذي حل في المرتبة الـ20 وأستراليا في المركز 22 ثم كوريا الجنوبية في المركز 23 عالمياً، وتقدمت قطر إلى المركز 34 والعراق في المركز 55 والأردن في المركز 68 والإمارات في المركز 69 ثم عمان في 76.
وتراجع المنتخب المغربي مركزين إلى المركز الـ14 في التصنيف العالمي مع استمرار صدارته لترتيب المنتخبات على مستوى قارة إفريقيا، جراء ارتقاء منتخبات القارة العجوز وأمريكا اللاتينية، بمراكز عديدة، نتيجة مشاركتهم في مسابقتي كأس الأمم الأوروبية، المتوج بها المنتخب الإسباني، وكوبا أمريكا، التي حقق لقبها رفاق ليونيل ميسي.
وتراجع المنتخب الجزائري بمركزين، حيث أصبح في المركز 46، فيما بقي منتخب مصر في مركزه 36، بينما تراجع كل من السنغال، وكوت ديفوار. ونيجيريا، بمركز واحد، مقابل صعود جنوب إفريقيا بمركزين.