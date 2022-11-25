"قطر" أول الراحلين.. "السنغال" أطاحت بها خارج المونديال بثلاثية

كسب المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم، نظيره منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور، بثلاثة أهداف لهدف، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الجمعة، على أرض ملعب الثمامة، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لمنافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.
شهد شوط المباراة الأول تراجعًا مبالغًا فيه من قبل دفاعات المنتخب القطري، نتج عن ذلك خطأ لا يغتفر من قبل المدافع خوخي بو علام، بتسجيل المنتخب السنغالي أول أهدافه عن طريق بولايي ديا في الدقيقة 41، علمًا بأن المنتخب القطري لم يحتسب له كرة كان بها شك كبير على أنها ركلة جزاء لمصلحة اللاعب أكرم عفيف.
مطلع الشوط الثاني نجح منتخب السنغال في استغلال خطأ دفاعي للمنتخب القطري من جديد، لينجح اللاعب فامارا ديديو في تسجيل الهدف الثاني من رأسية ولا أروع في الدقيقة 48.
بعد الهدف الثاني للسنغاليين، انبرى لاعبو المنتخب القطري إلى الهجوم؛ حيث استحوذ العنابي على مجريات المباراة، وسط هجمات بالغة القوة، نتج عن هذا الهجوم تسجيل أول هدف في تاريخ قطر ببطولة كأس العالم عن طريق اللاعب محمد مونتاري، لكن، وبينما يتأهب القطريون لإدراك التعادل، نجح اللاعب دينج في تسجيل الهدف الثالث للسنغال في الدقيقة 84.
بتلك النتيجة حصد المنتخب السنغالي أول ثلاث نقاط، فيما بقيت قطر من دون نقاط لتكون أول المغادرين للمونديال.