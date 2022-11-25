"قطر" أول الراحلين.. "السنغال" أطاحت بها خارج المونديال بثلاثية

شهد شوط المباراة الأول تراجعًا مبالغًا فيه من قبل دفاعات المنتخب القطري، نتج عن ذلك خطأ لا يغتفر من قبل المدافع خوخي بو علام، بتسجيل المنتخب السنغالي أول أهدافه عن طريق بولايي ديا في الدقيقة 41، علمًا بأن المنتخب القطري لم يحتسب له كرة كان بها شك كبير على أنها ركلة جزاء لمصلحة اللاعب أكرم عفيف.