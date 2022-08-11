ضمن معسكره الإعدادي.. الهلال ينهي تحضيراته لمواجهة نوتينغهام فوريست

أدى لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الخميس مرانهم الأخير قبل خوض ودية "نوتينغهام فوريست"، غدًا، ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا في "برمنغهام" البريطانية؛ تحضيرًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2022 /2023.
بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات الإحماء، ثم فرض الجهاز الفني تدريبات التسديد والتمرير السريع، كما طبق المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز عددًا من الجمل التكتيكية.
وواصل الثنائي ياسر الشهراني وعبد الإله المالكي برنامجيهما التأهيلي، واختتم المدرب الحصة التدريبية بشرح عددٍ من الجمل الفنية التي سيطبقها في مباراة الغد.