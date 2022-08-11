ضمن معسكره الإعدادي.. الهلال ينهي تحضيراته لمواجهة نوتينغهام فوريست

أدى لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الخميس مرانهم الأخير قبل خوض ودية "نوتينغهام فوريست"، غدًا، ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا في "برمنغهام" البريطانية؛ تحضيرًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2022 /2023.