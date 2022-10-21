أخضر الشاطئية يلاقي البحرين ودياً استعداداً لبطولة القارات

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، غداً (السبت)، بنظيره المنتخب البحريني الشقيق في أولى مبارياته الودية بمعسكره الحالي في مملكة البحرين، الذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الفني الإعدادي للمشاركة في بطولة القارات التي ستقام في إمارة دبي في الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر المقبل وبطولة نيوم الدولية التي ستقام في الفترة من 9 إلى 14 نوفمبر المقبل.