دوري روشن للمحترفين: الوحدة يواصل انتصاراته برباعية في مرمى أبها

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في تحقيق فوز كبير على شقيقه أبها، وذلك في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.