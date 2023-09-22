دوري روشن للمحترفين: الوحدة يواصل انتصاراته برباعية في مرمى أبها

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في تحقيق فوز كبير على شقيقه أبها، وذلك في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، المسماة بجولة "نحلم ونحقق" بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93، بفوز الوحدة برباعية نظيفة.
أهداف المباراة بدأها للوحدة محترفه الأسترالي كريغ قودوين في الدقيقة الـ8 قبل أن يضيف عبدالله الحافظ الهدف الثاني في الدقيقة الـ24.
شوط المباراة الثاني شهد هدفًا ثالثًا للوحدة عن طريق اللاعب فيصل فجر في الدقيقة الـ65، واختتم النيجيري أوديون إيغالو أهداف المباراة بتسجيله الرابع قبل دقيقتين على انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.
وبتلك النتيجة يرفع الوحدة رصيده عند النقطة رقم 12؛ وضعته في المركز السابع، في حين توقف رصيد أبها عند النقطة رقم 6؛ احتل من خلالها المركز الثالث عشر.