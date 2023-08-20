ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة الثانية من دوري روشن

اختارت رابطة دوري المحترفين قائمة الأهداف المتنافسة على جائزة الأجمل في الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023/2024م.
وكشفت اللجنة الفنية في الرابطة، اليوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة الثانية من الموسم الجديد، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.
كما اختارت اللجنة أيضاً الهدف الثاني للنجم الإسباني كريستيان تيو لاعب الفتح ضد الأخدود، علماً أن نجم برشلونة السابق سجل هدفين من أهداف فريقه الثلاثة في المباراة التي انتهت (3-1) .
ويدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف مهاجم فريق الفيحاء الزامبي "ساكالا" بمرمى الهلال .
يشار إلى أن التصويت سيتسمر لمدة 24 ساعة قبل الإعلان رسمياً عن أجمل أهداف الجولة حسب تصويت المشجعين.