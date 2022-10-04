التعاون بألم: إصابة الثنائي "العييري" و"فلافيو" بالرباط الصليبي

كشف نادي التعاون، اليوم الثلاثاء، عن إصابة البرازيلي فلافيو دا سيلفا، وعبد الملك العييري، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة لكل منهما، وحاجتهما إلى التدخل الجراحي.
وجاء عبر حساب التعاون الرسمي في "تويتر": أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة كل من الثنائي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، متمنيًا لهما الشفاء العاجل.
وأصيب العييري والبرازيلي فلافيو في لقاء الهلال، الأحد الماضي، الذي كسبه التعاون 2-1 ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وخرج على إثرها عبد الملك العييري عند الدقيقة 45 من الشوط الأول، وحلّ بديلًا عنه طارق عبد الله، وعند الدقيقة 53 خرج فلافيو دا سيلفا، وحلّ سعد الناصر بديلًا.