التعاون بألم: إصابة الثنائي "العييري" و"فلافيو" بالرباط الصليبي

وأصيب العييري والبرازيلي فلافيو في لقاء الهلال، الأحد الماضي، الذي كسبه التعاون 2-1 ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وخرج على إثرها عبد الملك العييري عند الدقيقة 45 من الشوط الأول، وحلّ بديلًا عنه طارق عبد الله، وعند الدقيقة 53 خرج فلافيو دا سيلفا، وحلّ سعد الناصر بديلًا.