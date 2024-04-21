"بغداد بونجاح" مهاجم السد القطري يقترب من "نادي الشباب"

اقترب النجم الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري، من الانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد.
وذكر موقع "fennec football" أن المهاجم الجزائري اقترب من الانتقال إلى صفوف نادي الشباب، ليكون بديلًا للسنغالي حبيب ديالو الذي لم يقدم المستوى المأمول منه هذا الموسم.
وأشارت تقارير أخرى إلى أن مسؤولي الشباب على وشك ضم "بونجاح" هذا الصيف، بعقد لمدة عامين مقابل 6 ملايين يورو لكل موسم.
وشددت تقارير أيضًا على أن من المتوقع أن يتم الاتفاق وتوقيع العقود قريبًا، خاصة وأن اللاعب الذي ينتهي عقده مع السد بنهاية الموسم لديه الرغبة للعب بالدوري السعودي.
ويلعب بغداد بونجاح البالغ من العمر 32 عامًا لصفوف السد القطري منذ ديسمبر 2015، قادمًا من النجم الساحلي التونسي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 3.50 ملايين يورو.