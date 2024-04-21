"بغداد بونجاح" مهاجم السد القطري يقترب من "نادي الشباب"

ويلعب بغداد بونجاح البالغ من العمر 32 عامًا لصفوف السد القطري منذ ديسمبر 2015، قادمًا من النجم الساحلي التونسي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 3.50 ملايين يورو.