"نكودو" و"بيرنارد مينساه" يتنافسان على جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر

ولم يكشف الحساب عن جائزة أفضل مدرب وجائزة أفضل حارس مرمى لشهر نوفمبر بدوري روشن للمحترفين، إذ تم حسمها بالفعل، دون الكشف عن اسم الحارس أو المدرب الذي تم تتويجه بالجائزة.