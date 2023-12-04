"نكودو" و"بيرنارد مينساه" يتنافسان على جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عبر منصة "إكس" عن المرشحين لجائزة شهر نوفمبر لأفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب واعد .
ويتنافس على جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر الكاميروني جورج نكودو، لاعب ضمك، الغاني بيرنارد مينساه لاعب الطائي .
ويتنافس أيضًا على جائزة أفضل لاعب واعد لشهر نوفمبر كل من عباس الحسن، لاعب الفتح، فيصل الغامدي لاعب الاتحاد.
ولم يكشف الحساب عن جائزة أفضل مدرب وجائزة أفضل حارس مرمى لشهر نوفمبر بدوري روشن للمحترفين، إذ تم حسمها بالفعل، دون الكشف عن اسم الحارس أو المدرب الذي تم تتويجه بالجائزة.