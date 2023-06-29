أخضر اليد للشباب ينهي مشاركته الرابعة في بطولة العالم بالمركز 21

واستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بالخسارة من البلد المضيف اليونان ومن مصر ثم فاز على منتخب كوبا وأيضًا على منتخب تشيلي قبل أن يخسر من أمام كوريا الجنوبية والنرويج في مباراة تحديد المراكز من 17 إلى 24 فاز على شقيقه المغربي (25-20).