لاعب الأخضر" عبد الإله المالكي" قبل مواجهة الأرجنتين: "حماسنا كبير.. هدفنا إسعاد جماهيرنا"

أكد لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبد الإله المالكي أن الأخضر أكمل جاهزيته لخوض مواجهة الأرجنتين.
ويلتقي المنتخب السعودي، نظيره الأرجنتيني، غدًا الثلاثاء، في مستهل دور المجموعات للفريقين بكأس العالم قطر 2022.
وتابع المالكي في المؤتمر الصحفي التقديمي "نريد خوض مباراة الأرجنتين الآن، بالنظر إلى الحماس المسيطر على لاعبي الأخضر".
وأضاف "أتمنى تقديم مباراة جيدة، لا أعذار لدينا، نعتاد على الطقس في قطر، ومستعدون للعب في أي وقت".
واختتم : "المنتخب السعودي خاض فترة إعداد جيدة قبل كأس العالم، نتمنى تقديم مستويات تسعد الجماهير".