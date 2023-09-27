بعد إبداعه أمام "الخلود".. إشادات واسعة بأداء عبدالله المعيوف حارس الاتحاد

أشاد العديد من الإعلاميين واللاعبين في الدوري السعودي، بأداء حارس مرمى الاتحاد عبدالله المعيوف، خلال مباراة فريقه أمس أمام الخلود.
ونجح المعيوف أمس في قيادة فريقه للفوز على الخلود بركلات الترجيح (7/6) بدور الـ32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تصديه لأربع تسديدات.
وقال الإعلامي "عبدالحكيم التويجري" خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "مستوى عبدالله المعيوف الذي ظهر به، غير مفاجئ لنا؛ فهو حارس كبير وخبير، اليوم كان علامة فارقة مع الاتحاد".
وأضاف: "الاتحاد كسب حارسًا كبيرًا وغنيًّا عن التعريف، خبرة كبيرة وسيفيد الاتحاد في السنوات القادمة، ونحن سعداء بوجود حارس سعودي متألق وبارز، فهو مكسب للكرة السعودية".
وعلّق "جاسم العشبان" مازحًا: "عبدالله المعيوف ما شاء الله عليه بالبلنتيات يشيلك".
وقال "علي الحبسي": "عبدالله المعيوف حارس مرمى الاتحاد متمرس في تصدي ركلات الجزاء، لا يوجد أفضل من هذه البداية له مع الاتحاد".
وكتب الصحفي "محمد شنوان العنزي": "نسيت أن أخبركم، أمثل هذا يُترك؟! صيد ثمين للاتحاد، قفاز من ذهب، بل هو الذهب كله، إنه صاحب المعروف، عبدالله المعيوف، مبروك للاتحاد التأهل الصعب، وتحية تقدير للخلود الشجاع".