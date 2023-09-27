بعد إبداعه أمام "الخلود".. إشادات واسعة بأداء عبدالله المعيوف حارس الاتحاد

وكتب الصحفي "محمد شنوان العنزي": "نسيت أن أخبركم، أمثل هذا يُترك؟! صيد ثمين للاتحاد، قفاز من ذهب، بل هو الذهب كله، إنه ‎صاحب المعروف، ‎عبدالله المعيوف، مبروك للاتحاد التأهل الصعب، وتحية تقدير للخلود الشجاع".