جيسوس: وصولنا لنهائي الملك سلمان مستحقّ.. البليهي: الهلال لا يتأثّر بأي غياب

وقال جيسوس: "نهائي جديد في تجاربي الشخصية، وصولنا كان وصولًا مستحقًّا إلى النهائي؛ فالفريق تطور من مباراة إلى مباراة، نعرف منافسنا جيدًا، الذي يملك لاعبين متميزين، ولكن كفريق أعددنا أنفسنا بأفضل إعداد لنظهر بشكل متميز".