جيسوس: وصولنا لنهائي الملك سلمان مستحقّ.. البليهي: الهلال لا يتأثّر بأي غياب

أكّد جورجي جيسوس مدرب الهلال أن وصولَ فريقه لنهائي بطولة الملك سلمان للأندية العربية مستحقٌّ، وأنهم في أتمّ جاهزية، متمنين تحقيق البطولة.
وجاء حديث المدير الفني البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة النهائية لبطولة الملك سلمان للأندية العربية أمام فريق النصر.
وقال جيسوس: "نهائي جديد في تجاربي الشخصية، وصولنا كان وصولًا مستحقًّا إلى النهائي؛ فالفريق تطور من مباراة إلى مباراة، نعرف منافسنا جيدًا، الذي يملك لاعبين متميزين، ولكن كفريق أعددنا أنفسنا بأفضل إعداد لنظهر بشكل متميز".
وأضاف: "ندرك أهمية مباراة الغد وجميع اللاعبين في أتمّ الجاهزية وبمعنويات عالية، وأتمنى أن نحقق البطولة، نتطلّع أن نشاهد مباراة قوية بين الطرفين؛ كونهما يملكان لاعبين على مستوى عال، وبعد تدريب اليوم سنضع التشكيلة الأنسب، التي ستخوض اللقاء".
وتابع: "نشارك في الوقت الحالي باللاعب الأجهز في الهجوم؛ كون الثنائي "مالكوم والحمدان" ليسا بمهاجمين صريحين، وهما يقدمان ما يطلب منهما بشكل رائع، ويحدثان الفارق في كل مباراة".
وأردف: "كل كرة ثابتة لها استراتيجية في طريقة التنفيذ، ونملك لاعبين متميزين وعلى مستوى عال في طريقة تنفيذها".
بدوره قال المدافع علي البليهي: سعداء كلاعبين بتواجدنا في النهائي، وهو أمر طبيعي لنا، ومباراة الغد مهمة؛ فهي استكمال لفترة إعدادنا للموسم القادم، نحترم جميع اللاعبين في الفريق المنافس، ولكن مواجهة الغد سنلعب ضد فريق كامل وليس لاعبًا أو لاعبين.
وأضاف: "كنا الأفضل في بطولات سابقة ومباريات نهائية وخسرنا، ونأمل أن نوفق في مباراة الغد ونحقّق البطولة، الهلال لا يتأثر بأي غياب، وعبدالله المعيوف حارس كبير، والحارس البديل سيكون على أتمّ الاستعداد.