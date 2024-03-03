"المسحل" يحضر نهائي بطولة رابطة الهواة للفئات السنية تحت 18 عامًا

يُذكر أن رابطة الهواة لكرة القدم تضم 2,924 فريقًا منها 468 فريقًا وأكاديمية في منطقة جازان، مسجل بها 78,108 لاعبين منهم 10,629 لاعبًا من جازان، كما أن روزنامة الموسم الجاري تضم 60 بطولة بينها 30 بطولة للفريق الأول و15 تحت 18 عامًا ومثلها تحت 15 عامًا.