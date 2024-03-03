"المسحل" يحضر نهائي بطولة رابطة الهواة للفئات السنية تحت 18 عامًا

توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بحضور رئيس رابطة كرة القدم للهواة عادل الفقي، ورئيس رابطة منطقة جازان سلطان عواجي، اليوم الأحد، فريق الجزيرة الحسيني بكأس بطولة الفئات السنية تحت 18 عامًا بجازان التي تُقام تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم وتنظيم رابطة الهواة لكرة القدم، بعد فوزه على شقيقه سانتوس جازان بنتيجة 2/1 في المباراة النهائية التي جرت بينهما على ملعب إدارة التعليم بمدينة جازان.
وجاء حضور رئيس الاتحاد السعودي للمباراة على هامش زيارته إلى المنطقة، وشملت عددًا من الزيارات واللقاءات الرياضية.
من جانب آخر أشاد رئيس الاتحاد السعودي بجهود رابطة الهواة لكرة القدم ودورها في اكتشاف اللاعبين وتنظيم المسابقات لمختلف الفئات السنية.
وأثنى المسحل على الشغف الذي لمسه من شباب منطقة جازان لكرة القدم، لافتًا إلى أن المستويات التي شاهدها تشكل نواة حقيقية لكرة القدم السعودية، مؤكدًا أن برامج الاتحاد الفنية تستهدف جميع المناطق ومنها جازان.
يُذكر أن رابطة الهواة لكرة القدم تضم 2,924 فريقًا منها 468 فريقًا وأكاديمية في منطقة جازان، مسجل بها 78,108 لاعبين منهم 10,629 لاعبًا من جازان، كما أن روزنامة الموسم الجاري تضم 60 بطولة بينها 30 بطولة للفريق الأول و15 تحت 18 عامًا ومثلها تحت 15 عامًا.