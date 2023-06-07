الأخدود يتعاقد مع الكولومبي سباستيان بيدروزا لاعب الباطن

أعلنت إدارة نادي الأخدود الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين عن أول صفقاتها الأجنبية خلال فترة الانتقالات الحالية بعدما أعلنت يوم الأربعاء التعاقد مع الكولومبي سباستيان بيدروزا لاعب الباطن.
ونشر النادي الذي سيخوض أول موسم له في دوري المحترفين "أنفوجرافيك" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيه : "بيدروزا أخدودي".
يُشار إلى أن صاحب الـ "24 ربيعًا" بدأ مسيرته مع فريقه سانتا فيه عام 2019 قبل أن ينتقل إلى صفوف الباطن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية كما شارك مع منتخب بلاده في مباراتين إحداهما أمام المنتخب السعودي يونيو الماضي كسبها بهدف دون رد والأخرى أمام هندوراس.
وشارك متوسط الميدان الكولومبي مع الباطن خلال منافسات الموسم الماضي في 17 مباراة بصفة أساسية وتم تغييره في مباراة واحدة بمجموع دقائق وصل إلى 1479 دقيقة.