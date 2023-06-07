الأخدود يتعاقد مع الكولومبي سباستيان بيدروزا لاعب الباطن

يُشار إلى أن صاحب الـ "24 ربيعًا" بدأ مسيرته مع فريقه سانتا فيه عام 2019 قبل أن ينتقل إلى صفوف الباطن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية كما شارك مع منتخب بلاده في مباراتين إحداهما أمام المنتخب السعودي يونيو الماضي كسبها بهدف دون رد والأخرى أمام هندوراس.