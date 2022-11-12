بمواجهة كرواتيا.. الأخضر يدشن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالم

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء يوم غد الأحد في مدينة "الرياض"، المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامجه الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™، التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.