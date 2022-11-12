بمواجهة كرواتيا.. الأخضر يدشن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالم

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء يوم غد الأحد في مدينة "الرياض"، المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامجه الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™، التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.
وستقام المرحلة الرابعة خلال الفترة 13 نوفمبر- 16 نوفمبر، وسيخوض "الأخضر" خلالها مواجهة ودية أمام منتخب كرواتيا في السادس عشر من شهر نوفمبر على ملعب مرسول بارك عند الساعة الواحدة ظهرًا.
وسيُجري "الأخضر" حصة تدريبية يوم غد الأحد عند الساعة السادسة والنصف مساءً على "ملعب مرسول بارك"، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.