صافرة مجرية تضبط مواجهة الهلال والرياض

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طواقم الحكام التي ستتولى إدارة مباريات يوم الجمعة من منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024.
وعين الاتحاد طاقم تحكيم أوروبي لقيادة مواجهة الهلال المتصدر وضيفه فريق الرياض، والتي يحتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
حيث سيقود الحكم الدولي المجري تاماس بوجنار المباراة كحكم للساحة بمساعدة مواطنيه بالاز بوزاس كمساعد أول وبيتر كوبور مساعد ثانٍ، فيما سيشرف استفان فاد على غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي سعد السبيعي.
وأسند للحكم السعودي أحمد الرميخاني قيادة مواجهة الفيحاء وضيفه الشباب، والمقررة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حيث سيعاونه كل من محمد وزي وعلي العلي، في حين سيتولى سلطان الحربي الإشراف على غرفة الفيديو بمساعدة من أحمد العتيق.
واختار الاتحاد الحكم محمد البريدي لإدارة لقاء الخليج ونظيره الفتح، والذي سيقام على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، على أن يساعده كل من محمد الشهري وسامي العرفج، بينما ستكون غرفة الفيديو تحت عهدة فيصل البلوي، وبمساعدة من ممدوح آل حسن.