صافرة مجرية تضبط مواجهة الهلال والرياض

واختار الاتحاد الحكم محمد البريدي لإدارة لقاء الخليج ونظيره الفتح، والذي سيقام على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، على أن يساعده كل من محمد الشهري وسامي العرفج، بينما ستكون غرفة الفيديو تحت عهدة فيصل البلوي، وبمساعدة من ممدوح آل حسن.