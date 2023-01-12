القرعة تقام غدًا في المغرب.. FIFA يكشف عن شعار كأس العالم للأندية

وسيشارك في البطولة التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2023 بالمغرب للمرة الثالثة في تاريخ البطولة، سبعة أندية هي: نادي الوداد المغربي الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، وهو الظهور الثاني له بعد دورة الإمارات سنة 2017، ونادي الهلال السعودي الفائز بلقب دوري أبطال آسيا لسنة 2021 الذي سيصبح أول ممثل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يشارك في ثلاث نسخ من بطولة كأس العالم للأندية FIFA، ونادي الأهلي المصري وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الملعوبة ببطولة كأس العالم للأندية FIFA بإجمالي 18 مباراة في سبع مشاركات، وتمكن من التأهل هذه المرة بفضل تعيين المغرب بلدًا مضيفًا للبطولة، بوصفه وصيفًا لبطل دوري أبطال أفريقيا، ونادي سياتل ساوندرز الأمريكي الفائز بدوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 2022، وهو أول فريق من الولايات المتحدة الأمريكية يشارك في كأس العالم للأندية FIFA، ونادي فلامنغو البرازيلي الفائز بكأس ليبرتادوريس 2022 بعد حصوله على المركز الثاني أمام ليفربول في كأس العالم للأندية FIFA قطر 2019، ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي الفائز بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا 2022 للمرة العاشرة في تاريخه، وهو النادي الأكثر مشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية FIFA، ونادي ريال مدريد الإسباني الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 2021-2022، وهو النادي الأكثر فوزًا ببطولة كأس العالم للأندية FIFA بأربعة ألقاب أولها بالمغرب سنة 2014.