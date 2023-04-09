الاتحاد يعبّر محطة الوحدة ويحكم القبضة على صدارة "روشن "

وسع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد ، الفارق مع أقرب منافسيه على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن تجاوز مستضيفه الوحدة 2-1، مساء أمس الأحد، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة 23 بقيادة الحكم البرتغالي "دياز ".
بتلك النتيجة بلغ الاتحاد النقطة ( 56 نقطة) محافظًا على قمة الدوري.
الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد بهدفين دون مقابل، حيث أحرز هداف الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء عند الدقيقة 20.
وأضاف "هنريكي" الهدف الثاني لفريقه الاتحاد عند الدقيقة 30 بعد تمريرة ثلاثية بين ( رومارينهو وكورنادو وحمدالله) .
وفي الشوط الثاني قلص "ديفيد بوغيل" النتيجة للوحدة بهدف أول ، برأسية رائعة داخل شباك "غروهي" عند الدقيقة 69 .
شهدت المباراة حضورًا جماهيريًا لافتًا من جانب الطرفين، وإن كان جمهور الاتحاد هو الأكثر تأثيرًا في مساندة فريقه، وتحقيق نتيجة إيجابية ورددت الجماهير بعد صافرة النهاية "صدارة بس".