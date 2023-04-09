الاتحاد يعبّر محطة الوحدة ويحكم القبضة على صدارة "روشن "

وسع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد ، الفارق مع أقرب منافسيه على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن تجاوز مستضيفه الوحدة 2-1، مساء أمس الأحد، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة 23 بقيادة الحكم البرتغالي "دياز ".