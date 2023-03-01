في افتتاح الجولة 19 من دوري روشن.. "الهلال" يسعى إلى العودة للمنافسة عبر بوابة "الوحدة"

يستضيف الفيحاء نظيره أبها في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.

يشارك الفيحاء باللقاء وهو يملك 20 نقطة ويقع بالمركز الـ11، في حين يملك أبها 22 نقطة ويقع بالمركز التاسع.