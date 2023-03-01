في افتتاح الجولة 19 من دوري روشن.. "الهلال" يسعى إلى العودة للمنافسة عبر بوابة "الوحدة"

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام 3 مباريات على النحو التالي:
تنطلق المباراة بين الفتح والطائي في تمام الساعة الـرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
يدخل الفتح المباراة وهو بالمركز السادس ولديه 28 نقطة، بينما يحتل الطائي المركز الثامن برصيد 22 نقطة.
يستضيف الفيحاء نظيره أبها في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.
يشارك الفيحاء باللقاء وهو يملك 20 نقطة ويقع بالمركز الـ11، في حين يملك أبها 22 نقطة ويقع بالمركز التاسع.
يواجه الهلال نظيره الوحدة في تمام الساعة الـ8.30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.
يدخل الهلال اللقاء وهو بالمركز الرابع برصيد 32 نقطة، بينما يحتل الوحدة المركز الـ13 وهو يمتلك 19 نقطة.