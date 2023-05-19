انطلاق التسجيل في تجارب الأداء لدورة الألعاب السعودية الثانية

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية مواعيد التسجيل وتجارب الأداء للنسخة الثانية من الدورة، المقرر إقامتها أواخر نوفمبر المقبل في الرياض.
وحددت اللجنة اليوم السبت موعدًا لبداية التسجيل في الرياضات التي تتطلب تجارب أداء حتى الخامس من شهر يونيو، فيما ستقام تجارب الأداء خلال الفترة من الثامن من يونيو حتى السابع من أكتوبر القادم، على أن يتم اختيار اللاعبين في الرياضات الأخرى بشكل مباشر من قِبل اتحادات الرياضات المدرجة في نسخة هذا العام، التي بلغ عددها 53 رياضة، توزعت على ثلاث فئات، هي (رياضات أساسية ورياضات استعراضية ورياضات بارالمبية).
وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت الفترة الماضية الرياضات المدرجة في الدورة، هي (السهام - ألعاب القوى - الريشة الطائرة - البلوت - كرة السلة 3×3 - كرة السلة 5×5 - الكرة الطائرة الشاطئية – كرة القدم الشاطئية – الرياضات البحرية والغوص (جت سكي) - البلياردو - البولينج - الملاكمة - سباق الهجن - الشطرنج - التسلق - الدراجات - الفروسية - الرياضات الإلكترونية - المبارزة - كرة قدم الصالات - الجولف - الجمباز - كرة اليد - التجديف الداخلي - الجودو - الجوجيتسو- الكاراتيه- اتحاد السيارات والدراجات النارية - الملاكمة التايلندية - البادل - الملاحة الشراعية - الرماية - الاسكواش - السباحة - كرة الطاولة - التايكوندو- التنس - السباق الثلاثي - كرة الطائرة- رفع الأثقال – المصارعة - الروبوت والرياضات اللاسلكية – الوشو).
أما الرياضات البارالمبية فقد تم اعتماد (كرة قدم خماسيات للصالات (الصم) -كرة الهدف- ألعاب القوى البارالمبية -كرة الطاولة البارالمبية- رفع الأثقال البارالمبية -كرة السلة البارالمبية)، فيما كانت الرياضات التي تتطلب تسجيلاً لتجارب الأداء على النحو الآتي: (السهام وألعاب القوى والكرة الطائرة الشاطئية والبلوت والبلياردو والدراجات والرياضات الإلكترونية والملاكمة والجولف والتجديف الداخلي والملاحة الشراعية والبادل والمصارعة ورفع الأثقال والاسكواش وكرة الطاولة والسباق الثلاثي والتايكوندو ورفع الأثقال البارالمبية وألعاب القوى البارالمبية والملاكمة التايلندية والكارتينج)، بمجموع 22 رياضة، يخضع المسجلون فيها لتجارب أداء.