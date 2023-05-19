انطلاق التسجيل في تجارب الأداء لدورة الألعاب السعودية الثانية

وحددت اللجنة اليوم السبت موعدًا لبداية التسجيل في الرياضات التي تتطلب تجارب أداء حتى الخامس من شهر يونيو، فيما ستقام تجارب الأداء خلال الفترة من الثامن من يونيو حتى السابع من أكتوبر القادم، على أن يتم اختيار اللاعبين في الرياضات الأخرى بشكل مباشر من قِبل اتحادات الرياضات المدرجة في نسخة هذا العام، التي بلغ عددها 53 رياضة، توزعت على ثلاث فئات، هي (رياضات أساسية ورياضات استعراضية ورياضات بارالمبية).