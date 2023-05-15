سحب قرعة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2023 غدًا الثلاثاء

تُجرى غدًا الثلاثاء في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، مراسم قرعة بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2023، في نسختها السابعة، والتي يُشارك فيها 12 منتخبًا عربيًا، وتُقام منافساتها في الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل، في الصالة الرياضية بجانب ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وتُقام منافسات البطولة بمشاركة 12 منتخبًا، هي المغرب والسعودية والكويت والعراق ومصر والسودان والجزائر وفلسطين وجزر القمر ولبنان وليبيا وموريتانيا.
وأُقيمت النسخة الأولى من البطولة في مدينة القاهرة عام 1998، بمشاركة منتخبات مصر وليبيا والمغرب والأردن والجزائر وفلسطين والسودان والصومال، وتوج ببطولتها منتخب مصر وحل المنتخب المغربي وصيفًا ثم منتخب ليبيا في المركز الثالث.
وفي عام 2005 أُقيمت النسخة الثانية أيضًا في العاصمة المصرية القاهرة، وشارك فيها منتخبات مصر ولبنان والجزائر وليبيا والعراق وتونس وفلسطين والمغرب، حيث احتفظ المنتخب المصري باللقب، وحل منتخب المغرب وصيفًا أيضًا، تلاه منتخب لبنان في المركز الثالث ومنتخب ليبيا في المركز الرابع، بينما استضافة ليبيا النسخة الثالثة عام 2007، وشارك في منافساتها منتخبات ليبيا والجزائر وتونس ولبنان والمغرب ومصر والعراق، إذ توج المنتخب الليبي باللقب.
ثم عادت البطولة إلى مصر عام 2008 بنسختها الرابعة، وشارك في منافساتها منتخبات مصر والأردن والجزائر والعراق وتونس وسوريا ولبنان واليمن وليبيا، وتوج أيضًا المنتخب الليبي باللقب وحل منتخب مصر في المركز الثاني ثم المنتخب الأردني في المركز الثالث، وبعد ذلك عادت البطولة مجددًا إلى العاصمة المصرية القاهرة، التي استضافت النسخة الخامسة عام 2021، حيث شارك في منافساتها منتخبات مصر وموريتانيا والبحرين والكويت والمغرب والإمارات والسعودية وجزر القمر، إذ نال اللقب المنتخب المغربي.
وأُقيمت منافسات النسخة السادسة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة منتخبات المغرب والكويت وموريتانيا والصومال ومصر والعراق والجزائر والسعودية وفلسطين وليبيا، وانتهت بتتويج المنتخب المغربي باللقب بينما حل منتخب العراق في المركز الثاني.