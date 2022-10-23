أكبر حدث رياضي وطني.. اقترب موعد انطلاق حفل افتتاح النسخة الأولى من دورة الألعاب السعودية

اقترب كثيراً انطلاق حفل افتتاح النسخة الأولى من دورة الألعاب السعودية، أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، حيث تنطلق رحلة المشاركين لاقتناص ذهب المنافسات، بعد خمسة أيام بالتمام والكمال من الآن، في مدينة الرياض خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2022.
واستقطبت الدورة أكثر من 20 ألف لاعب ولاعبة للمشاركة من خلال تجارب الأداء، وستشهد الدورة مشاركة أكثر من 6000 رياضي، و2000 مشرف فنّي وإداري، يمثّلون أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، إضافة إلى فئة الأفراد الذين سيشاركون تحت علم اللجنة الأولمبية والبارالمبية.
واعتمدت اللجنة المنظمة للدورة 45 رياضة فردية وجماعية، تتضمن 5 رياضات تم تخصيصها للرياضات البارالمبية، يندرج تحتها 149 منافسة رياضية، كما سيتم تحفيز الرياضيين المشاركين لتقديم أرقى أداء لهم من خلال تخصيص جوائز هي الأعلى في تاريخ المنطقة، حيث يتجاوز مجموعها 200 مليون ريال، إذ يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في أي لعبة على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال.
وتهدف الدورة في نسختها الأولى إلى زيادة شعبية الألعاب المختلفة في المملكة وتحقيق بيئة رياضية مثالية للتنافس بين الرياضيين في مختلف الرياضات، كما تهدف إلى زيادة عدد ممارسي الرياضة في السعودية واكتشاف جيل جديد من الأبطال في الألعاب الرياضية، حيث ترتبط ببرنامج رياضيي النخبة لاكتشاف مواهب جديدة يتبناها البرنامج، كما تسعى الدورة لرفع مستوى قدرات السعودية على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبشكل يواكب الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطـاع الرياضي من قبل القيـادة الرشيـدة.
وأعلنت اللجنة المنظمة للدورة عن طرح تذاكر الحفل أمام الجمهور عبر الموقع الإلكتروني لدورة الألعاب السعودية، https://saudigames.sa، والذي سيستضيفه ملعب الملك فهد الدولي، وبأسعار تبدأ من 15 ريالاً فقط، كما دعت الجمهور بضرورة الحضور مبكراً لملعب الملك فهد الدولي من أجل الاستمتاع بالفعاليات، وضمان مقاعد مناسبة.
وأشارت اللجنة المنظمة أن بوابات ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ستفتح عند تمام الساعة: 5:00 مساء، على أن يبدأ الحفل الغنائي الساعة 8:00 مساء لديفد جيتا.