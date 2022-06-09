10 منتخبات تشارك في منافسات كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022

ثم عادت البطولة إلى مصر عام 2008 بنسختها الرابعة، وشارك في منافساتها منتخبات مصر والأردن والجزائر والعراق وتونس وسوريا ولبنان واليمن وليبيا، وتوج أيضًا المنتخب الليبي باللقب، وحلّ منتخب مصر في المركز الثاني، ثم المنتخب الأردني في المركز الثالث، وبعد ذلك عادت البطولة مجددًا إلى العاصمة المصرية القاهرة التي استضافت النسخة الخامسة عام 2021 الماضي؛ حيث شارك في منافساتها منتخبات مصر وموريتانيا والبحرين والكويت والمغرب والإمارات والسعودية وجزر القمر؛ إذ نال اللقب المنتخب المغربي، وجاء في الوصافة منتخب مصر.