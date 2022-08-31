بمشاركة 24 لاعبة.. اختتام الموسم الرياضي لبطولات البلياردو والسنوكر النسائية

يختتم الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر موسمه الرياضي للسيدات السبت المقبل، حيث تنطلق، غداً، منافسات بطولة السيدات الثالثة للبلياردو، والتي ينظمها الاتحاد وتستمر لمدة يومين بمحافظة جدة بمشاركة 24 لاعبة.