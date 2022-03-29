11 أغسطس بداية الموسم الكروي الجديد.. ونهائي الكأس قيد القرار

يُذكر أن الجولة الأخيرة من النسخة الحالية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستُلعب في 29 مايو المقبل، فيما لم يُحدَّد بعد موعدٌ لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.