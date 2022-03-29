11 أغسطس بداية الموسم الكروي الجديد.. ونهائي الكأس قيد القرار

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن موعد بداية المسابقات الكروية للموسم الرياضي الجديد 2022/ 2023.
وحدَّد اتحاد القدم يوم 11 أغسطس المقبل موعدًا لبداية النشاط الكروي في المملكة العربية السعودية.
ونشر اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" تغريدة جاء فيها: "22 مسابقة مختلفة.. موسم جديد يُهدينا أبطالاً جددًا.. البداية 11 أغسطس".
يُذكر أن الجولة الأخيرة من النسخة الحالية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستُلعب في 29 مايو المقبل، فيما لم يُحدَّد بعد موعدٌ لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.