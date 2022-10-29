بقيادة "غارسيا".. النصر يواصل التدريبات خلال فترة التوقف

ويعد هذا المران الثاني للفريق بعد العودة من الإجازة الممنوحة لهم بسبب توقف المنافسات الرياضية وسيستمر لاعبو النصر في التدريبات لمدة 14 يومًا على ملعب النادي ومن ثم ينالون قسطًا من الراحة لمدة 11 يومًا قبل أن يعاودوا التدريبات لمدة تستمر 7 أيام على ملعب النادي إلى حين المغادرة إلى أبوظبي يوم 27 نوفمبر لإقامة معسكر خارجي تأهبًا لاستئناف المنافسات يستمر حتى السادس من ديسمبر المقبل.