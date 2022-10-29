بقيادة "غارسيا".. النصر يواصل التدريبات خلال فترة التوقف

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مساء اليوم السبت، تمارينه اليومية خلال فترة توقف المنافسات نتيجة ارتباط المنتخب السعودي بمعسكر الإعداد الخارجي بمدينة أبو ظبي الإماراتية ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي رودي غارسيا قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة على عدة محطات ثم قسم اللاعبين لمجموعات أدت كل مجموعة تمارين لياقية وتكتيكية.
ويعد هذا المران الثاني للفريق بعد العودة من الإجازة الممنوحة لهم بسبب توقف المنافسات الرياضية وسيستمر لاعبو النصر في التدريبات لمدة 14 يومًا على ملعب النادي ومن ثم ينالون قسطًا من الراحة لمدة 11 يومًا قبل أن يعاودوا التدريبات لمدة تستمر 7 أيام على ملعب النادي إلى حين المغادرة إلى أبوظبي يوم 27 نوفمبر لإقامة معسكر خارجي تأهبًا لاستئناف المنافسات يستمر حتى السادس من ديسمبر المقبل.
ويحتل فريق النصر المركز الثاني في سلم ترتيب جدول دوري روشن برصيد 19 نقطة حصدهم خلال 8 جولات ويستأنف الفريق مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة الرائد يوم 15 ديسمبر المقبل ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن.