يفعّل في ثلاث مدن.. الاتحاد السعودي لكرة القدم يحتفي بيوم كرة القدم للواعدين

يحتفي الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، غدًا الأربعاء، بيوم كرة القدم للواعدين، الذي أطلقه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في عام 2013 لكافة الاتحادات المحلية؛ بهدف التعريف بكرة القدم والتزامه بجعل كرة القدم متاحة للجميع بمختلف أطياف المجتمع، تحت شعار "الاحتفال بكرة القدم".
ويشارك الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا في الإدارة الفنية في هذا الاحتفاء، بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة في الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، من خلال تفعيله في ثلاث مدن "الرياض، جدة، الدمام، الدوادمي".
ويتزامن الاحتفاء في الدوادمي مع إقامة المرحلة الـ12 من برنامج اكتشاف المواهب للبنين والبنات، بهدف اكتشاف المواهب الكروية؛ تمهيدًا لانضمامها إلى مراكز التدريب الإقليمية والأندية الرياضية، وذلك ضمن مساعي الاتحاد لتحقيق مستهدفات استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي أعلنت في سبتمبر 2021.