يفعّل في ثلاث مدن.. الاتحاد السعودي لكرة القدم يحتفي بيوم كرة القدم للواعدين

ويشارك الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا في الإدارة الفنية في هذا الاحتفاء، بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة في الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، من خلال تفعيله في ثلاث مدن "الرياض، جدة، الدمام، الدوادمي".