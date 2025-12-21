بحضور الأمير خالد بن سلطان.. الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يحتفل بأبطال موسم 2025

أُقيم حفل جوائز الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لعام 2025، بحضور الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، وذلك في نادي الرياض للجولف، احتفاءً باختتام موسم رياضة المحركات في المملكة، وتكريمًا للأبطال المتوجين في مختلف البطولات.
وتضمن الحفل عرضًا مرئيًّا استعرض أبرز محطات وإنجازات رياضة المحركات في المملكة، وتقديم نظرة شاملة عن رؤية الاتحاد ومهامه وتطلعاته لتطوير قطاع رياضة المحركات، إضافة إلى الكشف عن الروزنامة الرسمية لبطولات موسم 2026، التي تتضمن سلسلة من الفعاليات والسباقات التي تهدف إلى تعزيز حضور المملكة موطنًا لرياضة المحركات، وتوفير بيئة جاذبة لمواهب المستقبل.
وتُوّج خلال الحفل أبطال الموسم الرياضي 2025، إلى جانب تكريم الأبطال السعوديين المتوجين في عدد من البطولات الإقليمية والدولية، شملت كأس العالم باها (FIA)، وكأس العالم باها (FIM)، وكأس الشرق الأوسط باها (FIA)، وكأس آسيا باها (FIM)، وبطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 (FIA)، وبطولة الشرق الأوسط للألعاب الإلكترونية (FIA).
حضر الحفل الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، والأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، وعدد من الشركاء والجهات الداعمة.
من جهته، أكد الأمير خالد بن سلطان أن ما تحقق هذا العام يشكل انعكاسًا لمكانة المملكة موطنًا لرياضة المحركات محليًا وعالميًا، مشيدًا بالتنظيم الاحترافي، وظهور أبطال سعوديين حققوا إنجازات كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، وارتفاعًا ملحوظًا في مستوى المنافسة، إلى جانب تطور نوعي في جودة الفعاليات والبنى التحتية، مؤمّلًا أن القادم سيكون أقوى، وسيحمل إنجازات أكبر، وطموحات أعلى، وفرصًا جديدة لصناعة أبطال.