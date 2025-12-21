بحضور الأمير خالد بن سلطان.. الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يحتفل بأبطال موسم 2025

من جهته، أكد الأمير خالد بن سلطان أن ما تحقق هذا العام يشكل انعكاسًا لمكانة المملكة موطنًا لرياضة المحركات محليًا وعالميًا، مشيدًا بالتنظيم الاحترافي، وظهور أبطال سعوديين حققوا إنجازات كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، وارتفاعًا ملحوظًا في مستوى المنافسة، إلى جانب تطور نوعي في جودة الفعاليات والبنى التحتية، مؤمّلًا أن القادم سيكون أقوى، وسيحمل إنجازات أكبر، وطموحات أعلى، وفرصًا جديدة لصناعة أبطال.