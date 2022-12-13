بعيدًا عن أوروبا.. 11 لاعبًا بمنتخب المغرب برزوا بالدوري المحلي وأكاديمية محمد السادس

ومن أصل 26 لاعبًا مغربيًّا يخوضون حاليًا نهائيات كأس العالم في قطر؛ يتواجد 11 لاعبًا في الدوري المحلي؛ إما في الأندية المحلية أو في أكاديمية محمد السادس الشهيرة؛ بينما نشأ وترعرع باقي اللاعبين في دول أوروبية على غرار هولندا وبلجيكا، وفرنسا، وإسبانيا.