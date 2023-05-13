الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يُنظم أكبر معرض للياقة البدنية والصحة إكسبو الرياضة للجميع

وعلى هامش التحضيرات لتنظيم المعرض، قال الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع: “نحن متحمسون لإطلاق أول معرض رياضي للجميع في المملكة العربية السعودية، إكسبو الرياضة للجميع، ونسعى من خلاله إلى إبراز المملكة كمركز رياضي جاذب على مستوى العالم، وحث مختلف أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي، وتحقيق تطلعاتهم في مجال الرياضة البدنية، سواء كانت هواية أو ممارسة أو عملاً مهنيًا. ونرحب بجميع أفراد المجتمع للمشاركة في هذا المعرض والاستفادة من الأنشطة والبرامج التي يقدمها والتي تساعد في رفع مستوى الوعي بالرياضة البدنية، وبناء عادات صحية".