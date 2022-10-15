الشباب يتطلع لمواصلة أرقامه المميزة في دوري روشن

يتطلع الشباب، متصدر دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، حينما يقابل الخليج اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، إلى مواصلة انطلاقته القوية للمحافظة على صدارته، والابتعاد أكثر في جدول الترتيب، إضافة لمواصلة تسجيله للأرقام المميزة والإحصائيات المثيرة في المسابقة.