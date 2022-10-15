الشباب يتطلع لمواصلة أرقامه المميزة في دوري روشن

يتطلع الشباب، متصدر دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، حينما يقابل الخليج اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، إلى مواصلة انطلاقته القوية للمحافظة على صدارته، والابتعاد أكثر في جدول الترتيب، إضافة لمواصلة تسجيله للأرقام المميزة والإحصائيات المثيرة في المسابقة.
ويمتلك الفريق أطولَ سلسلة حالية من عدم الخسارة في دوري المحترفين بـ11 مباراة؛ منها 8 انتصارات و4 تعادلات؛ حيث تعود آخر خسارة للفريق إلى 8 مايو الماضي حينما خسر من أمام النصر في ديربي العاصمة (4- 2).
كما أن شباك الشباب لم تهتز في آخر 5 مباريات على أرضه بالدوري في أطول سلسلة له من الشباك النظيفة على أرضه.